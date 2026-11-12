Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Москва поделилась с регионами современными кадровыми практиками. Представители органов власти Липецкой области и Красноярского края встретились с экспертами правительства столицы, чтобы познакомиться с опытом города в этом вопросе и изучить, как можно адаптировать его для своих территорий. Об этом сообщила пресс-служба управления кадровых сервисов правительства Москвы.

Визит организовало само управление – центр HR-экспертизы, который проводит обучение и стажировки для команд со всей страны. Как уточнила руководитель ведомства Полина Логинова, город готов делиться с коллегами инструментами, уже продемонстрировавшими свою эффективность.

"На таких встречах разбираем лучшие HR-практики и показываем, как они работают у нас. Важно, чтобы участники увозили с собой не только новые знания, но и понимание, как применить в будущем этот опыт", – добавила она.



В рамках программы участники разобрали, как устроена система управления персоналом в Москве, а также обсудили работу с молодежью, усиление HR-бренда и перевод процессов в цифровой формат и задали вопросы экспертам. Отдельный блок посвятили обучению сотрудников: гости познакомились с VR-технологиями управления для обучения и адаптации работников и сами попробовали взаимодействовать с интерактивными решениями.



Кроме того, отдельной частью встречи стало посещение Центра практического обучения "Профессии будущего". Региональным руководителям представили программы повышения квалификации для взрослых по 75 направлениям – от рабочих профессий до креативных специальностей, которые может пройти любой желающий. Затем эксперты управления рассказали про сервисы для школ и колледжей и о форматах работы с ними.



Кроме того, участники активно включались в обсуждение и делились собственным опытом. Для представителей Красноярского края стал особенно актуальным вопрос применения цифровых и аналитических инструментов для решения кадровых задач.



Депутат Законодательного Собрания Красноярского края, председатель профильного комитета по кадровому и научно-технологическому развитию Егор Васильев подчеркнул, что аналитика на базе больших данных, цифровые решения для наставничества, новые подходы к профориентации – все это стоит масштабировать и в регионах.

"Мы видим, как столица выстраивает систему управления рынком труда и отвечает на вызовы отрасли с помощью передовых инструментов", – добавил он.

Нехватка кадров в определенных сферах на фоне роста потребности в других создает серьезное препятствие для развития экономики региона. В связи с этим местной администрации важно внедрить опыт столицы в этом вопросе, чтобы кадровая политика Красноярского края смогла успешно справиться со всеми задачами, подчеркнул Васильев.

Управление кадровых сервисов продолжит обмениваться опытом с регионами и тиражировать успешные практики. Это поможет масштабировать эффективные HR-решения Москвы и развивать систему управления персоналом в государственных организациях по всей стране.

Ранее в деловом пространстве "МосХаб.Сколково" прошел "День открытого кода". Особое внимание в рамках мероприятия уделили активному развитию Москвой ИТ-индустрии в области open source и формированию сообщества вокруг своих опенсорс-продуктов.

Как пояснил замглавы департамента информационных технологий Алексей Анисимов, открытый код меняет подход к разработке. В частности, на основе опенсорс-решений в Москве создается технологическая платформа "МосТех", объединяющая более 50 элементов, включая инструменты разработки, операционные системы, офисные решения, видеоконференции, инфраструктурные сервисы, оборудование и защищенные центры обработки данных.