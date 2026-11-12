Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 13:52

Политика

В России запретили деятельность украинского объединения "Желтая лента"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента", запретив его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск в отношении организации заявила Генпрокуратура. Заинтересованными сторонами по делу выступили Минюст и ФСБ. Основная часть слушания прошла в закрытом режиме. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Установлено, что работа объединения под кураторством спецслужб Украины и при финансовой поддержке недружественных государств посягает на территориальную целостность РФ, угрожает основам конституционного строя, нарушает права и свободы граждан, вредит личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, а также носит экстремистский характер.

Как указано на сайте самого объединения, оно призывало жителей новых российских регионов сопротивляться властям страны. По данным украинских СМИ, "Желтая лента" получала финансирование от британского и канадского правительств.

Ранее Верховый суд признал международную организацию "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев" террористической и запретил ее деятельность на территории России. В 2022 году боевое крыло последователей уже включили в федеральный список террористических организаций.

Читайте также


судыполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика