В России запретили деятельность украинского объединения "Желтая лента"

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Верховный суд России признал экстремистским украинское общественное объединение "Желтая лента", запретив его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск в отношении организации заявила Генпрокуратура. Заинтересованными сторонами по делу выступили Минюст и ФСБ. Основная часть слушания прошла в закрытом режиме. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Установлено, что работа объединения под кураторством спецслужб Украины и при финансовой поддержке недружественных государств посягает на территориальную целостность РФ, угрожает основам конституционного строя, нарушает права и свободы граждан, вредит личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, а также носит экстремистский характер.

Как указано на сайте самого объединения, оно призывало жителей новых российских регионов сопротивляться властям страны. По данным украинских СМИ, "Желтая лента" получала финансирование от британского и канадского правительств.

Ранее Верховый суд признал международную организацию "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев" террористической и запретил ее деятельность на территории России. В 2022 году боевое крыло последователей уже включили в федеральный список террористических организаций.