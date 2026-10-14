Верховный суд запретил деятельность баталхаджинцев в России

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Верховный суд России признал международную организацию "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев" террористической и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Иск подала Генеральная прокуратура. Основная часть процесса проходила в закрытом режиме, а принятое решение подлежит немедленному исполнению.

В 2022 году боевое крыло последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева уже включили в федеральный список террористических организаций. Белхороев был ингушским суфийским шейхом, основавшим религиозное братство, известное как вирд Батал-Хаджи. Его последователей называют баталхаджинцами или батлаками.

В конце 2025 года ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки последователей Белхороева в Москве, Чечне и Ингушетии. Это произошло в рамках расследования дела о теракте против главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

По данным Следственного комитета России, в 2019 году против Эльджаркиева совершили два теракта. В результате второго нападения, произошедшего в Москве в ноябре, погибли он сам и его брат.

Ранее ВС РФ признал террористической международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" (АКР). Одной из причин стал факт того, что руководство объединением, а также контроль за реализацией прав и обязанностей осуществляет политик и предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).