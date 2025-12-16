Форма поиска по сайту

16 декабря, 16:47

Политика

Минюст внес Deutsche Welle в список нежелательных организаций в РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ добавило германскую медиакорпорацию Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также были включены болгарская For Free Russia, эстонская "Дом Ингрии", норвежская "Природа и молодежь" и германская "Альянс за свободную и демократическую Россию". Генеральная прокуратура РФ ранее приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории страны.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций. "Форум" связан с российской оппозицией, а также был признан нежелательной организацией.

Помимо этого, Верховный суд России признал американскую НКО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ) террористической организацией.

