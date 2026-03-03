Мелания Трамп поблагодарила РФ за теплый прием на Совбезе ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первая леди США Мелания Трамп выразила благодарность России и другим странам-членам Совета Безопасности ООН за оказанный теплый прием, передает ТАСС.

Она высказалась в понедельник, 2 марта, в ходе заседания Совбеза, на котором выполняла функции председателя. Поводом для встречи стали открытые дебаты на тему "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".

Обращаясь к участникам заседания, первая леди США отдельно поблагодарила российскую сторону, а также всех присутствующих членов Совета Безопасности.

Первая леди США возглавила заседание Совета Безопасности ООН впервые в истории. Эксперты предполагали, что это событие может изменить восприятие роли супруги американского президента в мировой политике.

Ранее она обращалась к Владимиру Путину с просьбой помочь детям в зоне украинского конфликта. Трамп передал ее письмо российскому лидеру после завершения саммита России и США на Аляске.

Как выяснили СМИ, она призвала Путина защищать детей. По ее словам, спасая их невинность, глава РФ "послужит всему человечеству".

Спустя время первая леди США заявила, что получила ответ на свое письмо, и подчеркнула, что с этого момента канал связи между ней и главой РФ остается открытым. Она обратила внимание, что Россия демонстрирует готовность раскрывать объективные и детальные сведения по поводу ситуации с украинскими детьми.

