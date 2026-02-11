Продюсер фильма "Меланья" назвал вопиющей ложью слова о незаконном использовании музыки

Фото: кадр из фильма "Мелания"; режиссер – Бретт Ратнер; производство – Amazon MGM Studios, Muse Films, New Element Media

Продюсер документального фильма "Меланья" о первой леди США Марк Бекман назвал вопиющей ложью сообщения о том, что в картине незаконно использовали музыку участника рок-группы Radiohead Джонни Гринвуда. Он высказался об этом в интервью Breitbart News.

О неправомерном звучании музыки из фильма "Призрачная нить" в картине ранее сообщил сам Гринвуд. Он потребовал удалить этот отрывок.

"У нас есть законное право и разрешение использовать каждую песню и музыкальное произведение в фильме. У нас есть законные права на их использование. <...> Журналистам пора сообщать новости, а не выдумывать их", – подчеркнул Бекман.

"Призрачная нить" была снята в 2017 году режиссером Полом Томасом Андерсоном, который присоединился к требованию Гринвуда. Подчеркивалось, что музыкальный отрывок был написан именно для этого фильма.

В заявлении представителя музыканта, в частности, было сказано, что, хотя гитарист и не владеет авторскими правами на музыку, студия Universal не согласовала с ним использование произведения третьими лицами.

