Variety: гитарист Radiohead Гринвуд потребовал удалить его музыку из фильма "Мелания"

Фото: Getty Images/Edu Hawkins

Гитарист британской рок-группы Radiohead Джонни Гринвуд потребовал удалить из документального фильма "Мелания" музыкальный отрывок, который был написан для другого фильма. Об этом сообщает журнал Variety.

Речь идет о композиции из кинокартины "Призрачная нить", снятой в 2017 году режиссером Полом Томасом Андерсоном, – он также присоединился к требованию гитариста.

В заявлении, полученном изданием от представителя Гринвуда, говорится, что, хотя гитарист и не владеет авторскими правами на музыку, студия Universal не согласовала с ним использование произведения третьими лицами.

За последние 25 лет Гринвуд активно работает в качестве композитора. Он принял участие в создании музыки к 12 фильмам, а для "Призрачной нити" написал 18 треков. Издание, однако, не уточнило, какой именно музыкальный отрывок незаконно использовался в "Мелании".

Фильм "Мелания", премьера которого состоялась в конце января этого года, повествует о жизни первой леди США, жене президента Штатов Дональда Трампа. Документальная лента стартовала 30 января с кассовыми сборами около 2,9 миллиона долларов. В министерстве культуры РФ заявили, что в российский прокат она не выйдет.

