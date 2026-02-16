ТАСС: Швейцария обязалась предоставить безопасный пролет делегации РФ

Фото: depositphotos/swisshippo

Швейцарская сторона обязалась предоставить безопасный пролет делегации от России на предстоящие переговоры по Украине в Женеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", – отметил собеседник издания.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Предыдущие трехсторонние встречи РФ, США и Украины проводились в Абу-Даби 23 и 24 января, а также 4 и 5 февраля. На последней встрече представители РФ и Украины, в частности, договорились об обмене 314 военнопленными.