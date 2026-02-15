Ночной мороз в Московском регионе может окрепнуть до 25 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночные морозы в Московском регионе могут усилиться до минус 25 градусов уже в середине будущей. Об этом предупредил Гидрометцентр России в беседе с ТАСС.

В частности, в ночь на среду, 18 февраля, температурные значения в городе опустятся до минус 23 градусов, а в области – до минус 25.

В свою очередь, днем в этот день, несмотря на небольшой снег, показатели будут колебаться от 7 до 9 градусов ниже 0 в столице и от минус 6 до минус 11 в Подмосковье.

При этом предстоящей ночью, 16-го числа, в регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, которая будет сопровождаться слабыми осадками в Москве и умеренными в области.

"Температура воздуха может опуститься до минус 13 – минус 15 градусов, по области – до 11–16 градусов ниже 0. При этом на севере Подмосковья не исключен мороз до минус 19 градусов", – добавили в Гидрометцентре.

В метеоучреждении также напомнили, что до 09:00 понедельника, 16 февраля, в столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов обратил внимание на уменьшение высоты снежного покрова в мегаполисе с 57 до 43 сантиметров за два дня оттепели.

Однако он предупредил о росте снежных масс в городе уже во вторник, 17 февраля, когда сугробы вырастут на 5–7 сантиметров. Еще 15 сантиметров прибавится в четверг – пятницу, 19-го – 20-го числах.

"Рекорд? Не совсем, так как самым снежным днем в истории было 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 миллиметров осадков, то есть треть метра снега", – подытожил метеоролог в своем телеграм-канале.

Нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной, заявлял ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Эксперт указал, что декабрь 2025 года был теплее нормы на 3 градуса, январь 2026-го холоднее нормы на 2 градуса, а февраль следует ожидать около нормы или холоднее на 1–2 градуса.

В целом средняя зимняя температура в Московском регионе составит примерно минус 4–6 градусов, что соответствует норме или на 1–2 градуса ниже нормы.