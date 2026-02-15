Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 18:33

Общество

Ночной мороз в Московском регионе может окрепнуть до 25 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночные морозы в Московском регионе могут усилиться до минус 25 градусов уже в середине будущей. Об этом предупредил Гидрометцентр России в беседе с ТАСС.

В частности, в ночь на среду, 18 февраля, температурные значения в городе опустятся до минус 23 градусов, а в области – до минус 25.

В свою очередь, днем в этот день, несмотря на небольшой снег, показатели будут колебаться от 7 до 9 градусов ниже 0 в столице и от минус 6 до минус 11 в Подмосковье.

При этом предстоящей ночью, 16-го числа, в регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, которая будет сопровождаться слабыми осадками в Москве и умеренными в области.

"Температура воздуха может опуститься до минус 13 – минус 15 градусов, по области – до 11–16 градусов ниже 0. При этом на севере Подмосковья не исключен мороз до минус 19 градусов", – добавили в Гидрометцентре.

В метеоучреждении также напомнили, что до 09:00 понедельника, 16 февраля, в столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов обратил внимание на уменьшение высоты снежного покрова в мегаполисе с 57 до 43 сантиметров за два дня оттепели.

Однако он предупредил о росте снежных масс в городе уже во вторник, 17 февраля, когда сугробы вырастут на 5–7 сантиметров. Еще 15 сантиметров прибавится в четверг – пятницу, 19-го – 20-го числах.

"Рекорд? Не совсем, так как самым снежным днем в истории было 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 миллиметров осадков, то есть треть метра снега", – подытожил метеоролог в своем телеграм-канале.

Нынешняя зима в Москве не стала особенно холодной, заявлял ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Эксперт указал, что декабрь 2025 года был теплее нормы на 3 градуса, январь 2026-го холоднее нормы на 2 градуса, а февраль следует ожидать около нормы или холоднее на 1–2 градуса.

В целом средняя зимняя температура в Московском регионе составит примерно минус 4–6 градусов, что соответствует норме или на 1–2 градуса ниже нормы.

В Москву возвращаются морозы

Читайте также


обществопогода

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика