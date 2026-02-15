Форма поиска по сайту

15 февраля, 21:16

Происшествия
Кинолог Круглов: пропавшая с Усольцевыми собака не смогла бы их вывести из тайги

Кинолог рассказал, могла ли собака вывести пропавших в тайге Усольцевых

Фото: телеграм-канал "КГКУ "Спасатель"

Собака породы корги, исчезнувшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не смогла бы вывести их из тайги из-за своих физиологических особенностей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал инструктор-дрессировщик Андрей Круглов.

Эксперт охарактеризовал данный вид породы как "комнатную" или "диванную", которая дальше миски никуда не дойдет. На это способны, по его словам, лайки или овчарки.

"Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится", – пояснил Круглов.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным следствия, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего с ними была потеряна связь. Последний раз их мобильные телефоны выходили на связь 6 октября.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Впоследствии работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках.

Позже председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски возобновят весной 2026 года. По его словам, на горе остался курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который еще не обследовали. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.

Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

происшествиярегионы

