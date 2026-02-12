RT: Эпштейн был косвенно связан с пропавшей в тайге семьей Усольцевых

Фото: ТАСС/Zuma

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с таинственно пропавшим в тайге предпринимателем Сергеем Усольцевым, сообщает RT.

По информации СМИ, в 1998 году Эпштейн приезжал в Саров, который считается главным центром ядерной промышленности России по программе "Инициатива атомных городов" (ИАГ). Суть программы заключалась в создании новых рабочих мест для бывших сотрудников ядерных производств, в том числе с привлечением американских инвестиций.

Этой же программой, но в закрытом красноярском городе Железногорске, руководил Усольцев. Он взаимодействовал с США через свою фирму "Международный центр развития – Железногорск", которая была основана в 1999 году. Работа позволила привлечь в город инвестиции на несколько миллионов долларов.

При этом после исчезновения семьи Усольцевых высказывались версии о тайном побеге предпринимателя с супругой и дочерью за границу. Данная теория обосновывалась "чувствительной" деятельностью Усольцева в 1990-х годах, а также его возможной связью с гостайной.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Об исчезновении Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным следствия, 28 сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего с ними была потеряна связь. Последний раз их мобильные телефоны выходили на связь 6 октября.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Позже председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски возобновят весной 2026 года. По его словам, на горе остался курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который еще не обследовали. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.

По словам руководителя и координатора поисковой организации "ПримПоиск" Кристины Вульфер, наиболее вероятной причиной пропажи семьи является несчастный случай.

