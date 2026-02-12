В Пензенской области женщина плеснула сожителю укус в лицо, защищая дочь

Фото: телеграм-канал "Полиция Пензенской области"

В Лопатинском районе Пензенской области женщина плеснула уксус сожителю в лицо после его претензий в адрес ее дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в то время, когда 41-летняя женщина, ее сожитель и дочь распивали спиртные напитки. Мужчина предъявил претензии к последней, что разозлило мать, после чего она плеснула ему в лицо стакан уксуса.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Курской области 60-летняя женщина избила своего сожителя замороженным хлебом. Драка возникла дома во время распития спиртных напитков. Она началась из-за того, что мужчина допил алкоголь, пока его спутница ненадолго отходила.

Подозреваемая до этого не раз привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

