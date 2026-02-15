Форма поиска по сайту

15 февраля, 10:49

Происшествия

Частный дом загорелся подмосковном поселке Мещерино

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

Частный жилой дом загорелся в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба "Мособлпожспаса".

Сообщение о возгорании в поселке Мещерино поступило в 08:20. На место ЧП направлены подразделения ПСЧ-309, ПСЧ-228, ПСЧ-213, ОП ПСЧ-213, а также подразделения федеральной противопожарной службы. Кроме того, работают 2 автоцистерны.

Предварительно, горит деревянный дом с мансардой площадью 150 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние дома. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее пожар вспыхнул в подмосковном Сергиевом Посаде. Причиной стал взрыв газгольдера из-за падения наледи.

В результате возгорания пострадали 6 человек, 4 из них обратились за медпомощью. Еще 1 человек погиб. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Пожар произошел в районе ЖК "Солнцево парк" в Москве

