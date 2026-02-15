Форма поиска по сайту

15 февраля, 16:29

Происшествия

Девушка пострадала при падении сосульки в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Девушка пострадала при падении сосульки в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 13 февраля возле дома, который расположен на Студенческом проезде в городе Ивантеевка. По данным ведомства, снежно-ледяная масса упала на девушку в тот момент, когда она заходила в магазин.

В результате девушка получила травмы и была госпитализирована. Прокуратура проведет проверку, в ходе которой даст оценку исполнения требований закона, в том числе в части своевременности принятия мер по очистке кровли здания от снега и наледи собственниками здания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В свою очередь, в администрации Пушкинского городского округа РИА Новости рассказали, что состояние пострадавшей оценивается как стабильное. 16-го февраля девушка будет выписана из медучреждения.

"Операцию не делали. Зашивали рану", – уточнили в администрации Пушкинского городского округа.

По предварительным данным, собственником здания, с крыши которого упала сосулька, является юридическое лицо, не связанное с муниципалитетом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, сотрудники ведомства проведут допросы и установят личности тех, кто был ответственен за уборку наледи с крыши здания.

Ранее ребенок 2011 года рождения погиб из-за схода снега с навеса, который был самовольно установлен над балконом последнего этажа на Щелковском шоссе в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика.

