Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 16:19

Происшествия

Дело возбудили после схода наледи на детей в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Нижнем Новгороде после схода наледи на детей. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Рождественской. В администрации Нижегородского района в беседе с ТАСС рассказали, что 4 пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, еще 1 – в состоянии средней тяжести. Проверку по факт произошедшего также начала прокуратура.

При этом в Минздраве региона заявили, что пострадавших было 6. По данным министерства, 4 детей уже отпущены домой, а еще 2 дообследуются.

Ранее 11-летняя девочка получила травму головы из-за падения снега с крыши в Кирове. Инцидент произошел 5 февраля. Снежная масса упала с крыши дома по Милицейской улице. Девочке оказали медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика