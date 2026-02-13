Дело возбудили после схода наледи на детей в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Нижнем Новгороде после схода наледи на детей. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Рождественской. В администрации Нижегородского района в беседе с ТАСС рассказали, что 4 пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, еще 1 – в состоянии средней тяжести. Проверку по факт произошедшего также начала прокуратура.

При этом в Минздраве региона заявили, что пострадавших было 6. По данным министерства, 4 детей уже отпущены домой, а еще 2 дообследуются.

Ранее 11-летняя девочка получила травму головы из-за падения снега с крыши в Кирове. Инцидент произошел 5 февраля. Снежная масса упала с крыши дома по Милицейской улице. Девочке оказали медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка.