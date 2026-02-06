Форма поиска по сайту

06 февраля, 18:58

Происшествия

Девочка пострадала после схода снега с крыши дома в Кирове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кировской области"

11-летняя девочка получила травму головы из-за падения снега с крыши дома в Кирове. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел днем в четверг, 5 февраля. Снежная масса упала с крыши дома № 45 по Милицейской улице. Девочке оказали медицинскую помощь. Прокуратура уже проводит свою проверку по факту травмирования ребенка, также устанавливается степень тяжести вреда здоровью.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Следователи также дадут правовую оценку действиям управляющей компании (УК), которая обслуживает дом.

По данным правительства региона, состояние девочки удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей в условиях детского отделения центра травматологии.

Ранее 15-летний подросток пострадал после падения наледи в Елизове Камчатского края. Уточнялось, что наледь упала с крыши одного из торговых центров. Школьника госпитализировали в краевую детскую больницу. Его жизни ничего не угрожает. Следователи организовали процессуальную проверку.

