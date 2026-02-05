Эксперт Дворянский предупредил о мошенниках на сайтах знакомств перед 14 февраля

Всплеск мошеннических операций традиционно происходит перед праздниками, и такая дата, как 14 февраля, не исключение, напомнили эксперты. Какие схемы будут использовать аферисты и как обезопасить себя, разбиралась Москва 24.

Задавить скидкой

Всплеск мошеннической активности характерен для предпраздничных дней, поскольку многие переживают, что не успеют приобрести подарок или заказать билеты на мероприятие. Об этом Москве 24 рассказал IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

Подобные опасения мошенники используют в своих целях, ведь в бытовой суете некоторые покупатели лояльнее относятся к "возможностям", помогающим решить проблему.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Нужно особенно внимательно относиться ко всем акциям, которые кажутся выгодными, приятными и доступными к 14 февраля. Это могут быть цветы, билеты в театры, кино, на концерты и подобные вещи.

Как подчеркнул эксперт, мошенники будут "давить" именно такими категориями в связи с особенностями наступающего праздника.

По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка", которая обязательно сопровождается разговором с курьером.

"Девушке поступает звонок: "Вам едет букет, сообщите код из СМС". Она радуется и на эмоциях называет цифры. А это на самом деле код для смены пароля от "Госуслуг". Такая схема достаточно "топорная", но, к сожалению, продолжает работать. Помимо букетов, в качестве предлога могут использовать доставку подарков", – предупредил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов, куда пользователей заманивают якобы выгодными предложениями.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Однако, переведя оплату, покупатель теряет и деньги, и данные платежной карты. Важно помнить, что такие ссылки с привлекательными предложениями могут рассылать и по электронной почте.

При этом в преддверии Дня всех влюбленных особенно осторожно стоит относиться и к сайтам знакомств. Такие ресурсы нередко используются теми, кто хочет заполучить данные и счета пользователей, отметил эксперт.

Игра на чувствах

Чтобы защитить себя от действий злоумышленников, нужно всегда помнить простую истину: в интернете нет бескорыстных пользователей, которые постоянно сидят и ждут, чтобы предложить суперакции.

"Никому, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать данные, которые вам приходят. Их никто не должен запрашивать – ни одна структура, ни один сервис, тем более по телефону", – напомнил Александр Дворянский.

Относительно поддельных ресурсов со лжескидками важно помнить, что фишинговые сайты, как правило, живут недолго, а также делаются быстро и "пачками". Их можно определить по грамматическим и синтаксическим ошибкам на странице, отметил Дворянский.

Еще он посоветовал обратить внимание на особенности сайта: на поддельной странице каждый элемент станет играть на чувствах пользователей.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Главное, на чем попадаются многие, – это на желании сэкономить: товар, который обычно стоит условно 100 000 рублей, "только сегодня, только для вас, в течение 5 минут" будет стоить 30 000, да еще и с бесплатной доставкой. Для большего эффекта может быть изображен таймер с обратным отсчетом: "До конца суперпредложения осталось 5:50, 5:49…", чтобы вынудить жертву быстро принять необдуманное, импульсивное решение.

Важно обратить внимание и на сам адрес ссылки, который тоже может быть подозрительным. Главное, что должно насторожить, – такие ссылки появляются на личной почте клиентов, зачастую в виде спама, отметил эксперт.

"Найти этот сайт в интернете самостоятельно не получится. Поэтому, если есть любое сомнение, нужно вбить в браузере адрес банка или компании и проверить, есть ли действительно такая акция или организация. Также важно читать отзывы – у мошеннического сайта их не будет, а это повод задуматься", – указал Дворянский.

В свою очередь, IT-эксперт Геллер посоветовал относиться к любому сообщению как к заведомому обману, а уже потом разбираться в деталях.

Он напомнил, что для своих целей аферисты могут применять искусственный интеллект, затрудняющий определение злоумышленников.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Они используют его для всевозможных видов подтверждения личности. Например, таким образом можно подделывать голосовые сообщения, выдавая себя за другого человека. Подобные вещи иногда очень реалистичны.

В таких случаях также следует насторожиться: посмотреть, откуда приходит сообщение и как поступает информация, заключил Геллер.