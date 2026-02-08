Форма поиска по сайту

08 февраля, 12:56

Экономика

Мишустин назвал российскую экономику устойчивой

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Экономика является устойчивой в России. Власти выполняют все социальные обязательства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он заметил, что в последние три года российская экономика растет выше среднемировых темпов. По словам премьер-министра, правительство сознательно приступало к борьбе с инфляцией определенными мерами в координации с Центробанком, в результате чего ее показатель за год оказался ниже прогноза.

"Она была 5,59%, если точно, за год", – подчеркнул Мишустин.

Председатель кабмина пообещал, что правительство будет работать над тем, чтобы к концу года сформировать конкретный прогноз по стимулированию экономического роста в стране.

Ранее ЦБ РФ принял решение сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор отметил, что благодаря этому инфляция в стране в 2025 году стала самой низкой за последние несколько лет.

При этом в Банке пояснили, что снижение ключевой ставки будет проводиться соразмерно замедлению инфляции. Регулятор назвал важной частью соответствие динамики цен цели по инфляции в 4%.

"Деньги 24": ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 13 февраля

властьэкономика

