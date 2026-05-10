10 мая, 16:09

IRNA: Иран через Пакистан передал США ответ по вопросу прекращения войны

IRNA: Иран через Пакистан передал США ответ по вопросу прекращения войны

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Тегеран направил американской стороне свой ответ по урегулированию конфликта. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

По его данным, документ передан через пакистанских посредников. Отмечается, что на текущем этапе переговоры ограничатся одним вопросом о прекращении войны в регионе.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Одновременно Тегеран закрыл Ормузский пролив для судоходства, предупредив, что будет уничтожать любые корабли, нарушившие запрет, включая нефтяные танкеры.

В апреле США ввели блокаду пролива. Позже президент США Дональд Трамп анонсировал начало военной операции с целью обеспечения свободы судоходства.

Однако в начале мая американский лидер допустил возможность достижения договоренностей с Ираном до 14–15 мая, пригрозив в противном случае "снова начать их бомбить без пощады".

