Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 15:45

Город

В "Мосфото" показали, как столица встречает 81-ю годовщину Великой Победы

Фото: Мосфото

Столичный медиабанк "Мосфото" опубликовал альбомы с мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Один из них посвящен праздничному оформлению городских улиц и общественных пространств. В подборку также вошли кадры патриотических акций, в том числе "Вальса Победы". Также доступны снимки с торжественных и памятных событий на ВДНХ, в городских парках и кинопарке "Москино".

1 из 5

Все файлы прошли проверку и распространяются легально. Их можно бесплатно скачивать, публиковать в соцсетях, мессенджерах и СМИ, а также использовать в презентациях. Единственное условие – указание источника: foto.mos.ru.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В конце мероприятия над столицей пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25.

Читайте также


город

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика