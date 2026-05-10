Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 12:11

Транспорт

233 новых автобуса для пригородных маршрутов запустят в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас машины работают на шести маршрутах проекта "Москва – область", по будням на которых совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Новая техника повышает комфорт поездок в ближайшие городские округа Подмосковья", – сказал Ликсутов.

Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около двух тысяч таких машин.

Между тем Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)".

Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.

Читайте также


транспортгород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика