233 новых автобуса для пригородных маршрутов запустят в Москве

Парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас машины работают на шести маршрутах проекта "Москва – область", по будням на которых совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Новая техника повышает комфорт поездок в ближайшие городские округа Подмосковья", – сказал Ликсутов.

Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около двух тысяч таких машин.

Между тем Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)".

Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.