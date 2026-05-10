10 мая, 11:40

Катер въехал в берег в Кировском районе Ленобласти

Фото: МАХ/"Аварийно-спасательная служба Ленинградской области"

Маломерное судно врезалось в берег в акватории реки Невы в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел неподалеку от села Отрадное в Кировском районе. На борту находились пассажиры. В результате происшествия две женщины пострадали.

Следователи организовали проверку. Они осматривают место происшествия, а также выполняют комплекс мероприятий, которые позволят выяснить обстоятельства и причины случившегося.

Ранее катер, на борту которого находились пассажиры, столкнулся с опорой моста в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел утром 5 мая в акватории Канала Грибоедова.

Следователи начали проверку, в рамках которой им предстоит оценить действия лиц, нарушивших правила безопасности на водном транспорте. Также будет уточнена информация о числе пострадавших и размере ущерба.

происшествиярегионы

