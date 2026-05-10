Жильцы 22 расселяемых домов получили жилье в новостройках Москвы

Все жильцы 22 расселяемых зданий в апреле получили предоставленное городом жилье в новостройках, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры", – отметил он.

По словам заммэра, жители 22 домов – это около 3,7 тысячи горожан, что составляет почти половину от аналогичного показателя за весь первый квартал этого года, когда заключение договоров на квартиры завершили 100% жителей 48 домов, включенных в программу реновации.

Ефимов добавил, что после их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные и у жителей ближайших домов.

По возможности город предоставляет участникам программы реновации жилье в новостройках, расположенных поблизости от их старых домов. Квартиры в современных жилых комплексах отличаются удобной планировкой и предоставляются новоселам с готовым ремонтом, а помогать участникам программы реновации заключать договоры на жилье призваны специалисты департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке столицы оформление документов на новые квартиры в апреле завершили все участники программы из четырех домов старого жилого фонда.

"По три таких адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком административном округе, по два – на западе и юго-западе столицы, по одному – на юге и северо-западе", – подчеркнула она.

Соловьева также отметила, что в числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, оказались жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние 8 договоров.

Немного больше времени на это, по ее словам, потребовалось москвичам из дома 16 корпуса 4 на 13-й Парковой улице и дома 13 корпуса 3 на улице Маршала Чуйкова.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации возведут на Краснолиманской улице в Южном Бутове. Здание появится на земельном участке, площадь которого составляет 0,79 гектара. Внутри разместят 16 тысяч квадратных метров жилой площади, которая будет передана новоселам с полной отделкой.