Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 12:15

Город

Жильцы 22 расселяемых домов получили жилье в новостройках Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Все жильцы 22 расселяемых зданий в апреле получили предоставленное городом жилье в новостройках, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры", – отметил он.

По словам заммэра, жители 22 домов – это около 3,7 тысячи горожан, что составляет почти половину от аналогичного показателя за весь первый квартал этого года, когда заключение договоров на квартиры завершили 100% жителей 48 домов, включенных в программу реновации.

Ефимов добавил, что после их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные и у жителей ближайших домов.

По возможности город предоставляет участникам программы реновации жилье в новостройках, расположенных поблизости от их старых домов. Квартиры в современных жилых комплексах отличаются удобной планировкой и предоставляются новоселам с готовым ремонтом, а помогать участникам программы реновации заключать договоры на жилье призваны специалисты департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке столицы оформление документов на новые квартиры в апреле завершили все участники программы из четырех домов старого жилого фонда.

"По три таких адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком административном округе, по два – на западе и юго-западе столицы, по одному – на юге и северо-западе", – подчеркнула она.

Соловьева также отметила, что в числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, оказались жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние 8 договоров.

Немного больше времени на это, по ее словам, потребовалось москвичам из дома 16 корпуса 4 на 13-й Парковой улице и дома 13 корпуса 3 на улице Маршала Чуйкова.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации возведут на Краснолиманской улице в Южном Бутове. Здание появится на земельном участке, площадь которого составляет 0,79 гектара. Внутри разместят 16 тысяч квадратных метров жилой площади, которая будет передана новоселам с полной отделкой.

Читайте также


городстроительствореновация

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика