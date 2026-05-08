08 мая, 14:24

Более половины всех проектов КРТ в Москве перешли в стадию реализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более половины всех подготовленных проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве перешли в стадию реализации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что всего подготовлен 421 проект. Уже 218 из них реализуют. Общая площадь территорий, которые планируется реорганизовать, составляет свыше 1,9 тысячи гектаров. Там возведут 37 миллионов "квадратов" недвижимости.

Застройка будет сформирована сбалансированно, то есть, кроме жилья, на этих территориях построят свыше 13,6 миллиона квадратных метров общественно-деловых центров и порядка 2,6 миллиона "квадратов" промышленных и коммунальных объектов. Все это поспособствует созданию более 414 тысяч новых рабочих мест.

171 проект реализуют операторы, а 47 – инвесторы и правообладатели земли, а также находящейся там недвижимости. Территории расположены во всех административных округах города.

Самые большие площадки расположились на территориях бывших промзон "Тушино", "Авиамоторная" и "Южный порт". Там реализуют 6 проектов КРТ и возведут более 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Также крупный проект начали реализовывать на улице Маршала Прошлякова в районе Строгино. На 70 гектарах там появятся новостройки и другие объекты, общая площадь которых составит свыше 950 тысяч "квадратов".

На территории возведут школу и детсад на тысячу и 600 мест соответственно, спорткомплекс, гостиницу и технопарк. Таким образом, в районе появится еще более 11,7 тысячи рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин сообщил об успешном завершении первого проекта КРТ "Октябрьское поле". На месте бывших промзон появились технопарк, жилой комплекс, медцентр и школа. Также там организована пешеходная сеть с декоративными арками, липовой аллеей, разбитыми газонами и цветниками.

