Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 09:41

Сергей Собянин сообщил об успешной реализации в Москве первого проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве успешно завершили первый проект комплексного развития территорий (КРТ). На месте бывших промзон появились технопарк, жилой комплекс, медицинский центр и школа, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Как подчеркнул мэр, город является живым и динамично развивающимся организмом, и в нем не должно быть депрессивных, заброшенных и неэффективно используемых участков.

"Иногда реорганизацию такой территории провести сравнительно легко. Но гораздо чаще приходится сталкиваться со множеством больших и маленьких препятствий", – отметил градоначальник.

В частности, в процессе приватизации многие бывшие промзоны оказались в собственности частных рук, у которых зачастую нет ресурсов для их дальнейшего развития и возможности договориться между собой.

В связи с этим Собянин еще несколько лет назад обратился к Владимиру Путину, который поддержал инициативу, благодаря чему в 2020 году был принят федеральный закон о комплексном развитии территорий.

Теперь правительство Москвы может выступать инициатором таких проектов, координировать их и, при необходимости, реализовывать своими силами. Это значительно ускорило процесс реорганизации.

В настоящее время в процессе разработки и реализации находится 421 проект КРТ суммарной площадью, превышающей 4,5 тысячи гектаров. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 23,5 триллиона рублей. В результате будет возведено около 70,8 миллионов квадратных метров недвижимости и создано свыше 1,1 миллиона рабочих мест.

"Эта работа на десятилетия вперед. Но уже в этом году у нас есть первый реализованный проект – КРТ "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы", – обратил внимание глава города.

Он напомнил, что договор с инвестором на реорганизацию участка бывшей промышленной зоны площадью 5,92 гектара столичные власти заключили в июле 2020-го. За этот период там было построено около 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

Например, новый бизнес-центр "Технопарк "Октябрьское поле" обеспечил создание более 600 рабочих мест. Первым резидентом стала фармацевтическая компания "Эллара", являющаяся отечественным производителем инъекционных лекарственных препаратов и включённая в перечень социально значимых предприятий Минпромторга РФ.

Рядом с ним, продолжил Собянин, появились восемь современных жилых корпусов общей площадью более 170 тысяч квадратных метров, на первых этажах которых были расположены кафе, магазины и аптеки. Более того, к одному из жилых домов примыкает медцентр.

В свою очередь, в новом образовательном комплексе, рассчитанном на 800 мест, разместились частные школа и детский сад "Светлые горы". Тогда как на прилегающей территории специалисты создали зоны для отдыха, а также футбольное, баскетбольное и волейбольное поля.

Помимо этого, проект включал новый зеленый сквер с современным спортивным кластером, включающим столы для настольного тенниса, площадки для командных игр и зону уличных тренажеров под навесом.

Отдельно для детей установили игровые комплексы, качели и песочницы, а для спокойного отдыха – скамейки и лежаки. Не забыли и о домашних питомцах, обратил внимание мэр, добавив, что для них предусмотрена отдельная площадка с игровым и тренировочным инвентарем.

Вместе с тем там же организовали пешеходную сеть с декоративными арками, высаженной липовой аллеей из более чем 70 деревьев, а также разбитыми газонами и цветниками.

"Проект КРТ "Октябрьское поле" – это практическая реализация концепции "15-минутного города". Такой подход позволяет жителям получать все необходимое для жизни в шаговой доступности. Депрессивная промзона превратилась в гармоничную городскую среду, где комфорт и функциональность стоят на первом месте, что напрямую отвечает задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что порядка 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы КРТ в районе Силино Зеленоградского административного округа. Там планируется возведение объектов промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 106 тысяч квадратных метров. В результате будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.

