Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 18:41

Безопасность

МЧС назвало новые требования к жарке шашлыка на даче

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

При готовке шашлыков россиянам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Об этом предупредила пресс-служба МЧС РФ.

"Установите мангал в специально отведенном для этого месте на ровной площадке на расстоянии не менее пяти метров от деревьев и сухой травы", – подчеркнуло ведомство.

Кроме того, такое же расстояние должно быть до дома и других зданий на дачном участке. Россиянам также рекомендовали использовать для розжига специальные жидкости.

Вместе с тем МЧС призвало не оставлять огонь без присмотра, а после приготовления шашлыков залить угли водой.

"Помните, разводить огонь можно только в безветренную погоду", – добавило ведомство.

Ранее сообщалось, что традиционный выезд на шашлыки в 2026 году потребует от россиян больших расходов. Базовый набор на компанию из 3–4 человек обойдется в 1,7–3 тысячи рублей, а при выборе более дорогого мяса или готовых наборов траты могут превысить 5 тысяч рублей.

Штраф за шашлык в неположенном месте составит до 15 тысяч рублей

