С нехваткой медицинского пластика могут столкнуться во Франции из-за ситуации в Ормузе

Французские больницы могут столкнуться с дефицитом изделий из медицинского пластика на фоне перебоев в цепочках поставок, связанных с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий Plastalliance Жозеф Тайефе в эфире BFMTV.

По его словам, речь идет о материалах, используемых для производства шприцев, масок, перчаток и катетеров. Он отметил, что спрос на такие изделия стабильно высокий, а производство может оказаться под давлением из-за ограничений в поставках сырья.

Телеканал уточнил, что основная часть медицинского пластика поступает во Францию из Китая, который, в свою очередь, сталкивается с перебоями поставок сырья. При этом французское министерство здравоохранения заявило, что риска дефицита нет, а медицинские учреждения обеспечены необходимыми запасами.

Обострение на Ближнем Востоке произошло в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе, а также закрыл Ормузский пролив для прохода судов.

Позже США ввели блокаду пролива в рамках военной операции против Ирана. Ограничения затронули суда всех стран, которые заходили в иранские порты и прибрежные районы или выходили из них, включая акватории Персидского и Оманского заливов.

Иранские ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) разработали новый порядок судоходства, разрешив движение гражданских судов по строго определенному маршруту, но сохранив запрет для военных кораблей. Однако после нарушения режима прекращения огня КСИР принял решение снова перекрыть Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия американской блокады.