Первая весенняя гроза ожидается в Москве 5 мая

В Москве во вторник, 5 мая, ожидается первая майская гроза. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западный до 11 м/с, при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с.

При этом, несмотря на осадки, в столице сохранится теплая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов.

Пятый год подряд май в Москве начался с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.

Также сообщалось, что перед 9 Мая в столицу придет похолодание. При этом самым теплым днем станет 6 мая. В этот день температура поднимется до 24 градусов.