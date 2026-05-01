Высота снежного покрова в апреле в Москве стала рекордной за 72 года

Высота снежного покрова в Москве в апреле стала рекордной за 72 года метеорологических наблюдений. Об этом сообщается в телеграм-канале МГУ имени Ломоносова.

"Минувший апрель оказался в Москве холодным и аномально снежным и дождливым месяцем. По данным метеорологической обсерватории МГУ, высота снежного покрова никогда не достигала в конце апреля столь больших значений за 72 года метеорологических наблюдений в Московском университете", – говорится в сообщении.

По данным МГУ, среднемесячная температура в столице в прошлом месяце находилась на отметке в 5,8 градуса, что почти на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

"Близость значений мартовской и апрельской температуры явилась своеобразным вековым рекордом: никогда прежде, за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, их разница не была столь мала", – подчеркнул университет.

Он указал, что следствием вхождения в столичный регион в тылу циклона арктического воздуха из Баренцева и Норвежского морей оказались похолодание и снегопад. В этот раз высота снежного покровa составила 14 сантиметров 27 апреля и 13 сантиметров на 28-го числа.

Кроме того, прошедший месяц в Москве стал вторым в списке самых влажных апрелей XXI века. В столице выпало 80,3 миллиметра осадков. При этом 27 апреля был обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Тогда в мегаполисе зафиксировали 27 миллиметров.

