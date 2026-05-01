Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

01 мая, 19:13

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья острова Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 20:39 по местному времени (15:39 по московскому времени) в акватории уезда Илань. Их очаг залегал на глубине 100 километров. Информации о пострадавших не было.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в префектуре Хоккайдо на севере Японии. Эпицентр подземных толчков находился в 30 километрах от города Обихиро. Очаг залегал на глубине 79 километров.

До этого землетрясение произошло у острова Крит в Греции. Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмособытия находился в 76 километрах северо-восточнее города Ираклион.

