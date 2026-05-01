Бэнкси подтвердил авторство установленной в центре Лондона скульптуры

Уличный художник Бэнкси показал процесс установки в центре Лондона скульптуры с лицом, закрытым флагом, подтвердив свое авторство. Кадры опубликованы на его странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На видео заметно, как рабочие устанавливают статую на улице Ватерлоо-плейс в районе Вестминстер. При этом художник не стал уточнять, кому или чему посвящена работа.

Вестминистерский городской совет заявил в беседе с BBC, что не будет убирать статую.

"Мы рады видеть последнюю скульптуру Бэнкси в Вестминстере, которая станет ярким дополнением общественного арт-пространства города. Хотя мы предприняли первые шаги по защите статуи, на данный момент она останется доступной для посещения", – говорится в сообщении.

Скульптура появилась на пьедестале на площади Ватерлоо 30 апреля. Она изображает мужчину в деловом костюме, который шагает к краю постамента с закрывающим ему обзор с флагом. На задней стороне пьедестала выгравирована фирменная подпись художника.

Первое время скульптура открыто стояла на площади, однако позже вокруг нее появилось временное ограждение.

