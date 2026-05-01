ВСУ атаковали подстанцию скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции скорой помощи в Херсонской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил заместитель председателя правительства области Сергей Черевко.

Он уточнил, что инцидент произошел в Алешкинском районе. Сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, однако у них высокая степень контузии.

Черевко добавил, что сейчас медики находятся на месте происшествия. Их доставят в больницу при улучшении обстановки.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки вражеского беспилотника на село в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз пообещал, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

