Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 23:04

Полицейские изъяли у мужчины 114 свертков с наркотиками на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юге Москвы задержан мужчина со 114 свертками с мефедроном и другим наркотическим веществом. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Уточняется, что злоумышленника задержали на улице Домодедовская. В изъятых свертках было свыше 180 грамм веществ. Также в его смартфоне найдена фотография тайника, в котором позднее обнаружили еще один сверток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчину заключили под стражу.

Ранее женщину в Свердловской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками внутри кофемолки. Она собиралась продать их на территории города. Ее задержали в пяти метрах от дома.

