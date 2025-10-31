Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

В Москве задержан мужчина, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Во время патрулирования Совхозной улицы сотрудники ведомства обратили внимание, что злоумышленник попытался скрыться при их появлении. Во время беседы с правоохранителями 45-летний приезжий выбросил под служебную машину сверток с неизвестным веществом. В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Спустя время злоумышленник рассказал, что внутри свертка были наркотики. Экспертиза подтвердила наличие гашиша в упаковке.

Ранее сотрудники полиции задержали на юге столицы молодого человека, у которого нашли наркотики. Правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину во время патрулирования территории. При проверке документов 21-летний приезжий нервничал, поэтому его решили досмотреть.

В результате полицейские нашли 69 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенной экспертизе, в части изъятого обнаружен героин массой свыше 2 граммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Мужчину арестовали.