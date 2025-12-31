Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 12:10

Политика

Кабмин утвердил нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

Фото: 123RF.com/fotokostic

Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт нового нацпроекта – "Технологическое обеспечение биоэкономики". Об этом сообщает в пресс-службе Кремля.

Данный проект носит комплексный характер. В частности, как подчеркнул председатель кабмина Михаил Мишустин, "Биоэкономика" станет основой для развития нескольких ключевых секторов, включая химию, пищевую промышленность, энергетику, медицину, экологию и сельское хозяйство.

В свою очередь вице-премьер Денис Мантуров добавил, что к 2030 году правительство намерено увеличить долю отечественной продукции биоэкономики до 55%, нарастить производство на 96% и достичь технологической независимости по биопродуктам до 40%. Также планируется увеличить количество предприятий, занимающихся подготовкой и повышением квалификации специалистов в этой области.

"Задачи ставим достаточно амбициозные, однако и наша отрасль сегодня обладает высоким потенциалом. Совместными усилиями с бизнесом и научным сообществом мы обязательно достигнем поставленных целей", – отметил он.

Структура нацпроекта включит три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Его основная цель заключается в объединении усилий, ресурсов и мощностей, а также в создании конкурентоспособных предприятий, в том числе за счет модернизации существующих.

В 2025 году в России началась реализация 19 нацпроектов с четкими ориентирами, сообщал ранее Владимир Путин. Из них 8 направлены на обеспечение технологического лидерства страны.

По словам президента, все нацпроекты взаимосвязаны и подчинены ключевой цели – обеспечению устойчивого развития страны и укреплению ее суверенитета.

