19 марта, 18:04

Происшествия

Дело возбуждено после взрыва в банке на северо-востоке Москвы

Видео: Москва 24

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в банке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Расследование будет вестись по статьям о хулиганстве и об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В настоящий момент следователи и криминалисты, а также оперативные службы осматривают место происшествия. В скором времени будут назначены необходимые экспертизы.

Отделение банка временно закрыто до завершения следственных действий и устранения последствий, добавили в пресс-службе "Россельхозбанка". О его открытии сообщат отдельно. Организация оказывает содействие правоохранителям для выяснения всех обстоятельств случившегося.

При этом никто из сотрудников и клиентов отделения не пострадал, их жизни ничего не угрожает, резюмировали представители банка.

О взрыве в банке на улице Менжинского стало известно 19 марта. СМИ писали, что перед случившимся из здания выбежал неизвестный.

Позднее злоумышленника задержали. Им оказался 15-летний подросток, который признался, что поджег банкомат под влиянием телефонных мошенников. Юноша получил ожоги и ранения. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

