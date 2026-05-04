В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство РФ скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Часть новых правил начнет действовать с марта 2027 года, следует из документов Кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно нововведениям, практический экзамен назначается не позднее 60 дней после сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода. Если кандидат не сдал практику в течение 6 месяцев со дня сдачи теоретического экзамена, ему будет назначен повторный экзамен по теории – не позднее 30 дней после истечения этого срока. При этом экзамены могут быть перенесены по заявлению кандидата в подразделение Госавтоинспекции.

Вместе с тем расширен список оснований для прекращения экзамена. В их число вошло использование средств связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Это же теперь позволяет аннулировать результаты уже сданного экзамена. В таких случаях следующая попытка допускается не ранее чем через год.

Кроме того, с 1 марта 2027 года при подаче заявления на экзамен через "Госуслуги" кандидат сможет не прикладывать медицинскую справку, если сведения о ней есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Однако, если срок действия медзаключения истекает между подачей заявления и выдачей прав, это останется основанием для приостановки процедуры. При этом раньше для возобновления нужно было принести новую справку, а с марта 2027 года достаточно будет наличия сведений о новом медзаключении в электронном реестре.

Ранее в МВД РФ сообщали о росте числа преступлений, связанных с поддельными водительскими правами. В 2025 году было зафиксировано 5 074 таких случая, тогда как в 2024-м – 4 793.