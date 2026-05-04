Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 21:35

Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Мандалорца

Фото: whitehouse.gov

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца из одноименного сериала. Публикация приурочена к 4 мая – неофициальному дню киносаги "Звездные войны".

Фанаты празднуют эту дату, поскольку она созвучна со знаменитой цитатой из фильма: "May the force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила". – Прим. ред.) и "May the 4th (fourth)" (4 мая. – Прим. ред.).

На изображении Трамп представлен в костюме Мандалорца со снятым шлемом в одной руке и флагом США в другой. За его спиной – размытый диск солнца, на поясе – сумка с Грогу, персонажем, известным как "Малыш Йода". Подпись к картинке гласит: "В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь".

В 2025 году Трамп также отмечал этот день: он был изображен в одежде джедая на фоне американских флагов и белоголовых орланов, с красным световым мечом, который в фильме традиционно принадлежит ситхам – сторонникам Темной стороны Силы.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка в честь дня "Звездных войн" пообещала новобранцам световые мечи. Ведомство опубликовало видео с мужчиной в образе рыцаря-джедая. После нескольких секунд на кадрах меняется фон, а мужчина переодевается в форму полицейского и держит в руках меч.

