Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 23:24

Силы ПВО ОАЭ ликвидировали 12 баллистических ракет и 4 БПЛА

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в понедельник, 4 мая, перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 БПЛА, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

В результате инцидента ранения средней степени тяжести получили три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в ведомстве уточнили, что системы ПВО с начала марта ликвидировали 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и более 2200 дронов, выпущенных Тегераном.

Эмираты подверглись очередному обстрелу со стороны Ирана 4 мая. В результате этой атаки произошел пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ). При этом в Тегеране заявили, что не планировали и не собирается наносить удары по ОАЭ.

Вскоре МИД ОАЭ резко осудил атаки по территории страны. Министерство указало, что страна ни при каких обстоятельствах не пойдет на компромисс в вопросах защиты своей безопасности и оставляет за собой право ответить на любые атаки Ирана.

