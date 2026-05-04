Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько составов задерживаются на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки поезда. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Инцидент произошел вечером 4 мая на перегоне Щeлково – Чкаловское. Пригородный состав № 6468, который следовал от остановки Ярославский вокзал до Фрязево, вынужденно остановился по техническим причинам.

Спустя некоторое время состав продолжил движение и высадил пассажиров на остановке Гагаринская. Они продолжили поездку на поездах, которые прибыли следом. В результате инцидента несколько пригородных составов, которые должны были ехать в сторону области, задерживаются.

В настоящее время сотрудники МЖД предпринимают меры для введения движения поездов в график.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников из Москвы отправятся 123 дополнительных поезда дальнего следования. До 12 мая составы будут выезжать в Казань, Архангельск, Волгоград и другие российские города.