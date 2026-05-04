ВТБ завершил присоединение "Почта Банка"

ВТБ завершил юридический процесс присоединения "Почта Банка". Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Интеграция проводилась постепенно с прошлого года. Теперь сеть объединенного банка стала крупнейшей в стране. Клиентам ВТБ будут предоставлять услуги в 4,5 тысячи точках обслуживания и в 23 тысячах почтовых отделений.

Помимо этого, как заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, для граждан также доступны мобильное приложение, выездные менеджеры и отделения "Почты России".

Костин отметил, что объединение ВТБ и "Почты Банка" стало одним из крупнейших интеграционных проектов за последние годы. Благодаря этому удалось изменить модель предоставления финансовых услуг в стране, устранив разницу между мегаполисом и малым городом.

"Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны – независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке", – добавил Костин.

В 2024 году ВТБ выкупил долю "Почты России" в "Почта банке", став единственным владельцем кредитной организации.

