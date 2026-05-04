04 мая, 17:54

Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон попала в базу сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Теле- и радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон попала в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". Ее персональные данные были опубликованы на сайте 4 мая.

Юрист обвиняется в публичной поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Гордон поддерживала в своих социальных сетях Россию и СВО, а также осуждала разжигание ненависти к русским.

Ранее в базу экстремистского сайта был внесен блогер Михаил Литвин. Его также обвинили в поддержке России, покушении на территориальную целостность Украины и в финансировании подразделений российской армии. Ресурс отметил, что блогер передал российским бойцам два "КамАЗа" и автомобиль.

До этого в базу "Миротворца" был внесен российский актер и музыкант Глеб Калюжный. Артиста обвинили в поддержке армии России. Кроме того, причиной внесения актера в базу стала его роль в военно-драматическом фильме "Малыш".

