Блогер Литвин попал в базу сайта "Миротворец"

Российского блогера Михаила Литвина внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости.

Его обвинили в поддержке России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в финансировании подразделений российской армии. Ресурс отметил, что блогер передал бойцам РФ два "КамАЗа" и автомобиль.

Ранее в базу "Миротворца" был внесен российский актер и музыкант Глеб Калюжный. Артиста обвинили в поддержке армии России. Кроме того, причиной внесения актера в базу стала его роль в военно-драматическом фильме "Малыш", посвященном событиям в Мариуполе в начале СВО.

Также в базе украинского ресурса находится актриса сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова. Причиной послужило высказывание артистки о том, что она всегда считала Крым российским.

