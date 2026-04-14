14 апреля, 08:13
Блогер Литвин попал в базу сайта "Миротворец"
Фото: телеграм-канал "ЛИТВИН"
Российского блогера Михаила Литвина внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости.
Его обвинили в поддержке России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в финансировании подразделений российской армии. Ресурс отметил, что блогер передал бойцам РФ два "КамАЗа" и автомобиль.
Ранее в базу "Миротворца" был внесен российский актер и музыкант Глеб Калюжный. Артиста обвинили в поддержке армии России. Кроме того, причиной внесения актера в базу стала его роль в военно-драматическом фильме "Малыш", посвященном событиям в Мариуполе в начале СВО.
Также в базе украинского ресурса находится актриса сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова. Причиной послужило высказывание артистки о том, что она всегда считала Крым российским.