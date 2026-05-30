В Москве арестован развративший подростка в метро мужчина

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина, совершивший развратные действия в вагоне московского метро в отношении 13-летней девочки, заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

Мера пресечения в виде ареста была назначена судом по ходатайству следователей.

Правоохранители установили, что не позднее 27 мая уроженец Тверской области 1997 года рождения совершил развратные действия против подростка в вагоне электропоезда на пути от станции "Боровицкая". Его преступление было зафиксировано на видео прохожим, который затем обратился в полицию.

Ранее трое мужчин избили пассажира на станции метро "Площадь Революции". Между пассажирами возник конфликт, который перерос в потасовку, в результате которой пострадавший получил удары ногами и руками по голове и телу. Он был госпитализирован.

Благодаря камерам видеонаблюдения личность злоумышленников удалось установить. Их задержали по разным адресам. В рамках возбужденного уголовного дела о хулиганстве двое фигурантов были арестованы, а третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.