Москва и Нью-Дели ведут консультации по организации в Индии производства Су-57Э

Москва и Нью-Дели обсуждают возможность создания совместного производства истребителей пятого поколения Су-57Э на территории Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Инициатором налаживания выпуска техники выступила российская сторона. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры с индийскими партнерами.

В ФСВТС отметили, что за более чем 30-летний период сотрудничества в области военно-технического взаимодействия страны освоили производство широкого спектра военной продукции российской (советской) разработки. В частности, сейчас осуществляется лицензионное производство истребителей Су-30МКИ, танков Т-90С, автоматов АК-203, артиллерийских установок АК-630 и большого ассортимента боеприпасов.

"Индийская сторона заинтересована в продолжении такого сотрудничества", – подчеркнули в службе.

Су-57Э – это отечественный многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный компанией "Сухой". Он предназначен для поражения всех типов воздушных, наземных и морских целей. Лайнер обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренней боевой нагрузкой, радиопоглощающими материалами и новейшим бортовым оборудованием. Впервые Су-57Э был представлен в Индии на выставке Aero India 2025, где вызвал значительный интерес у участников.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия увеличила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 2,2 раза за последние годы. По словам президента, также выпуск средств индивидуальной защиты вырос почти в 18 раз. Вместе с тем производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза с 2022 года.