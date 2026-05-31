02:21

Происшествия

Более 320 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков после победы "ПСЖ" в финале ЛЧ

Фото: depositphotos/TakeArt

В ночь после победы "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов французская полиция задержала более 320 человек. Об этом сообщила радиостанция RMC Sport со ссылкой на данные полиции.

При этом значительная часть нарушителей порядка пришлась на столицу: в Париже задержали 235 участников беспорядков.

До этого глава МВД Франции Лоран Нуньес предупреждал, что в день финала безопасность будут обеспечивать 22 тысячи правоохранителей, из которых 8 тысяч сосредоточены непосредственно в Париже и пригородах.

Решающий матч турнира прошел в субботу, 30 мая, в Будапеште, где "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" и во второй раз подряд завоевал кубок. Сразу после игры массовые столкновения и погромы охватили Париж и ряд других городов страны.

Сафонов стал первым россиянином, ставшим двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу

