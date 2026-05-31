Минобрнауки РФ утвердило обновленный порядок приема в аспирантуру

Минобрнауки РФ анонсировало обновление процедуры поступления в аспирантуру с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главное изменение коснется способа подачи документов: электронные заявления теперь будут приниматься исключительно через портал "Госуслуги", а возможность направить их через собственные информационные системы вузов упраздняется. При этом у абитуриентов сохраняется право подать документы лично в образовательную организацию или по почте.

В ведомстве подчеркнули, что сроки приемной кампании, зачисления и другие базовые правила остаются неизменными.

Для повышения заполняемости квот министерство решило детализировать их до конкретных заказчиков. Это означает, что теперь целевое место будет жестко закрепляться за определенной организацией-работодателем с четким указанием формы обучения, образовательной программы и направления подготовки.

В министерстве также отметили устойчивый рост интереса к научной карьере: общая численность аспирантов в российских университетах и научных организациях выросла на 44% – с 87,75 тысячи человек в 2020 году до 126,2 тысячи в 2025-м.

