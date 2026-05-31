Times: Британский музей эвакуировали из-за подозрительного устройства в туалете

В субботу, 30 мая, полиция эвакуировала тысячи человек из Британского музея в центре Лондона после обнаружения "подозрительного устройства" в туалете для посетителей. Об этом сообщает газета Times.

Параллельно с инцидентом музей получил угрозы, о чем незамедлительно уведомил правоохранительные органы. Позднее полицейские осмотрели находку и заявили, что предмет не представлял опасности, после чего музей вновь открылся для посетителей.

Издание отмечает, что происшествие случилось в напряженный для учреждения период: ранее Британский музей подвергся критике за перенос лекции, посвященной Древнему Израилю. По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной отмены стало то, что около трети зарегистрировавшихся участников ранее были замечены на акциях протеста, а некоторые подвергались задержаниям.

Ранее около 20 тысяч человек были эвакуированы в немецком городе Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны. Неразорвавшаяся авиационная бомба весом 450 килограммов была обнаружена во время строительных работ в одном из районов города.