В МВД рассказали о рисках публикации личных данных в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Адреса проживания и работы, данные о родных или маршруты передвижения, а также номера телефонов, СНИЛС и полиса ОМС нельзя размещать и передавать незнакомцам. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Ведомство призвало не публиковать в открытом доступе паспортные данные, логины и пароли от учетных записей различных сервисов.

"Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с обещанием быстрого заработка в мобильных играх. Во время игры на телефоне может внезапно появиться окно с заманчивым предложением легкого заработка. После ввода контактов жертве поступает звонок от "консультанта".

Еще одна недавно выявленная схема мошенников заключается в подделывании голосов публичных сотрудников Следственного комитета России и МВД РФ с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Аферисты перешли к системному применению нейросетей.

