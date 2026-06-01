01:27

Политика

Медведев сообщил об участии более 10 млн россиян в предварительном голосовании ЕР

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

В предварительном голосовании партии "Единая Россия" приняли участие свыше 10 миллионов россиян. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель фракции Дмитрий Медведев.

Он выразил благодарность избирателям за их активность и подчеркнул значимость того, что граждане проявляют свою позицию уже на этапе отбора кандидатов, не дожидаясь основного дня голосования.

Отмечается, что партия провела предварительное голосование с 25 по 31 мая в онлайн-формате. Это было необходимо для того, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от фракции на сентябрьских выборах 2026 года.

Ранее Медведев заявил, что съезд "Единой России" в августе пройдет в три этапа. По его словам, в ходе мероприятия партия подготовит предвыборный документ с конкретными позициями, цифрами, конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку.

